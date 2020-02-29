Врач рассказал, как просто привести давление в норму

Гипотония — состояние, при котором у человека всегда понижено давление. Обычно верхнее опускается ниже 100, а верхнее — ниже 70. Врачи рассказали, как просто его нормализовать.

Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» Николай Петров. Он отметил, что уровень артериального давления у каждого индивидуален: для кого-то нормальным считается 120/70, а для кого-то — 90/60. Неважно, какие показатели, главное, чтобы человек при этом чувствовал себя хорошо.

Если же пациент ощущает слабость, головокружение или потерю равновесия, это может говорить о пониженном давлении. Петров рассказал, что при низком артериальном давлении необходимо соблюдать режим питания: есть нужно не менее пяти раз в день, но небольшими порциями.

Повысить упавшее давление можно несколькими способами. Врач рассказал, что помогут соленые и пряные блюда — они ускоряют кровообращение и тонизируют сосудистую систему. Важно помнить, что такой метод может вызвать осложнения у людей с хроническими заболеваниями почек.

Петров отметил, что напитки с кофеином (натуральный кофе и черный чай) помогут поддержать нормальный уровень давления. Можно пить не более трех чашек в день, если нет противопоказаний. Кроме того, помогут и некоторые сладости. Речь идет о сладкой выпечке и шоколаде — они нормализуют уровень сахара в крови и активизируют обменные процессы.

Поднять давление могут овощи и фрукты: гранат, смородина, цитрусовые, бананы, малина, зелень, морковь, шпинат, укроп, сельдерей и свекла. Они повышают иммунитет и насыщают организм необходимыми витаминами. Орехи и сухофрукты содержат аминокислоты и жиры, которые стимулируют работу головного мозга.

По словам Петрова, мясо и рыба восполнят недостаток питательного жира, повысив в крови уровень холестерина. Врач подчеркнул, что важно не перестараться — высокий уровень холестерина в крови вреден организму.

Петров рассказал и про методы народной медицины, которые помогут нормализовать пониженное давление. По его словам, помогут экстракт корня женьшеня и корень элеутерококка. При этом врач напомнил о противопоказаниях и и напомнил, что перед приемом нужно проконсультироваться со специалистом.

Врач рассказал, что помочь может и смоченное в холодной воде полотенце, приложенное к голове: холод тонизирует сосуды, из-за чего артериальное давление слегка повышается.

Врач подчеркнул, что главное при этом — не перестараться. Не стоит использовать сразу все способы, надеясь поднять свое давление, ведь резкий скачок может лишь ухудшить состояние человека.