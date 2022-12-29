Общество 29 декабря 2022, 14:30 Врач рассказал, как не впасть в депрессию из-за работы в новогоднюю ночь freepik

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Если вместо шампанского под бой курантов — трудовая ночь, не стоит грустить, ведь есть несколько способов поднять себе настроение. Об этом рассказал kp.ru психотерапевт, врач-психиатр Клиники психосоматической медицины Сеченовского университета Дмитрий Петелин.

Во-первых, не стоит привязываться к определенной дате. Можно просто перенести празднование на другой день. Собраться с родными и близкими, накрыть такой же традиционный стол и устроить собственное торжество. К тому же, как отмечает эксперт, есть еще и китайский и Старый Новый год. Поэтому повод для праздника всегда найдется.

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Еще один способ не упасть духом — немного помечтать и придумать себе награду за дежурство в праздничную ночь. Приз себе любимому может быть любым, главное, чтобы он был желанным и порадовал от души. Кстати, побаловать себя можно будет на компенсацию, которая положена по Трудовому кодексу за работу в выходные и праздничные дни.

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Еще один совет, который дает психолог, — это как можно больше поздравлений. Несмотря на то, что быть в кругу близких из-за работы не получится, есть мессенджеры, видеозвонки и еще множество способов поздравить друг друга. Общая атмосфера праздника должна поднять настроение.

Самый последний вариант, если все другие не сработали, — это подумать о том, что могло быть хуже. Например, остаться совсем без работы или заболеть. Конечно, такие тягостные мысли не всегда ассоциируются с новогодним настроением. Но, по мнению Дмитрия Петелина, могут встряхнуть.