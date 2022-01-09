Врач рассказал, как лучше провести первый рабочий день после праздников

После продолжительных праздничных дней довольно трудно войти в рабочий ритм. Сомнолог и психотерапевт Роман Бузунов дал советы, которые помогут легче переключиться с отдыха на трудовую деятельность.

По словам заслуженного врача России, в первый рабочий день лучше постараться обойтись без кофе и других бодрящих напитков. Если не налегать на них после праздников, то вечером будет легче заснуть. В обед лучше всего не переедать, отметила «Лента.ру». На работу стоит взять с собой легкую пищу.

«Кроме того, в первые рабочие дни желательно выпивать пару литров воды. Это поможет справиться с гидратацией (избыточным содержание воды в организме — прим. ред.), которая возникла из-за длительных праздничных выходных», — пояснил Бузунов.

Он добавил, что в нерабочий период необходимо дать организму отдохнуть. Но это не значит, что все праздники можно провести перед телевизором. Стоит отдать предпочтение активному отдыху. Для этого хорошо подойдут катания на коньках и лыжах, а также не помешают прогулки на свежем воздухе.