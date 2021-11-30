Врач рассказал, как избежать серьезных травм в гололед

Наступает зима, и во многих российских городах началась гололедица. Она ежегодно связана для пешеходов с травмами, которых при грамотном подходе можно избежать. Медики дали советы о правильной одежде и обуви, осанке и других моментах, которые позволят не упасть на льду и сберечь свое здоровье.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал «РИА Новости», какие главные советы нужно соблюдать при гололедице. Во-первых, стоит вовремя отказаться от каблуков и слишком быстрой ходьбы. Ходить лучше, не отрывая пяток, как будто на лыжах. Нельзя держать руки в карманах, иначе при падении больший риск получить травму.

«Нужно максимально подготовиться к гололеду. Предпочитайте обувь на плоской рифлёной подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах», — рассказал Тяжельников.

Медик отметил, что очень опасно ходить по льду в нетрезвом состоянии. В целом в самые холодные дни, когда ситуация на дорогах особенно сложная, лучше воздержаться от прогулок, если они не являются необходимостью. Особенно опасно ходить по льду для пожилых людей, у которых переломы заживают гораздо труднее. Например, перелом шейки бедра.

Врач отметил, что при ощущении потери равновесия нужно присесть на корточки. Это поможет изменить высоту падения. Если оно неизбежно, лучше падать на бок — это менее травматично. При падении на спину главное прижать к груди подбородок, чтобы не удариться затылком и не получить сотрясение мозга или более тяжелую травму головы.