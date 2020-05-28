Врач рассказал, как ходить в парикмахерскую во время пандемии

Коронавирус временно оставил россиян без парикмахерских и салонов красоты. Когда они откроются, и сотрудникам сферы красоты, и их клиентам придется свыкнуться с новыми правилами.

Чтобы минимизировать риск подхватить COVID-19 при визите к парикмахеру, нужно соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что о процедурах по уходу за лицом пока можно забыть. Сделать их будет невозможно, так как на человек обязательно должен носить маску. Причем соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения нужно и клиенту, и парикмахеру.

Не выйдет сразу нарастить ресницы, сделать увлажняющие маски или какие-нибудь уколы красоты.

«Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», — заключила Алексеева.

От введенных для борьбы с распространением коронавируса ограничений понемногу освобождают Москву и Подмосковье. В столице, например, с 1 июня откроют все магазины, а горожанам разрешат гулять. В Московской области начали работать МФЦ, а людям больше не нужны пропуска.

В России, по последним данным, 370 680 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели уже 142 208 пациентов, скончались — 3968.