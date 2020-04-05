Врач рассказал, как болезнь COVID-19 протекает у новорожденных

Коронавирус передается от беременной женщины к ребенку. Болезнь COVID-19, которую вызывает инфекция, преимущественно протекает у новорожденных легко.

«Подтвержден и еще один способ передачи вируса. Ранее считалось, что существует только „горизонтальная передача“ — капельным или контактным путем. Выяснилось, что есть и „вертикальная передача“ — от матери к плоду… При этом, по имеющимся данным, тяжелое течение заболеваний у новорожденных наблюдалось крайне редко», — приводит РИА «Новости» слова профессора кафедры педиатрии РУДН, доктора медицинских наук Елены Дегтяревой.

Собеседница пояснила, что шанхайские медики изучили две тысячи случаев заболевания новорожденных COVID-19. У трети детей болезнь протекала в легкой форме. Симптомы средней тяжести выявили у 39% младенцев. И лишь 6% болели тяжело из-за сопутствующих заболеваний. В 4% случаев не было вообще никаких симптомов болезни.

Дегтярева выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится в течение года и ее можно будет применять и для защиты детей. Пандемия коронавируса началась в мире 11 марта, хотя сама инфекция появилась в Китае еще в конце прошлого года. За три с лишним месяца медики выявили более 1,2 миллиона случаев заражения 2019-nCoV.