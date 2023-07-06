Общество 06 июля 2023, 02:54 Врач рассказал, есть ли витамины в варенье Диетолог Гридина: в варенье практически нет витаминов из-за термической обработки Unsplash

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Многие считают варенье полезным продуктом и употребляют его при болезнях, но на самом деле в нем практически нет витаминов. Их уничтожает термическая обработка, сообщила в беседе с «Газетой.ru» диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«После варки в варенье практически не остается витаминов. Соответственно, варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», — пояснила она.

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Врач напомнила, что во время приготовления в будущее варенье добавляют большое количество сахара. В итоге фруктовая масса становится просто ароматным жидким сахаром.

Варенье, по словам Гридиной, нельзя есть людям с сахарным диабетом, ожирением, проблемами ЖКТ и поджелудочной железы.

Но есть и более полезное варенье, например, из малины. Салициловая кислота в его составе может помочь при повышенной температуре.