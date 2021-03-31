Врач рассказал, что ухудшает память человека

Использование смартфона для запоминания информации может расслабить мозг. Об этом заявил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан.

Человек в современном мире слишком часто полагается на гаджеты, но это сильно влияет на его мозг. Профессор привел пример с мышцами, которые атрофируются без движения. Ответственные за память механизмы работают по аналогичной схеме.

«Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события, для фиксирования на фото чего-то на всякий случай — все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать с внешней памятью, чем с внутренней», — сказал профессор Каплан.

При частом использовании смартфона, как устройства для запоминания информации, приводит к ухудшению памяти. К таким последствиям приводит и поток ненужной информации. Мозгу придется затрачивать значительную часть своих ресурсов впустую, чтобы обработать ее.