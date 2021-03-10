Врач рассказал, что дети более уязвимы к новым штаммам коронавируса

Дети более уязвимы перед новыми штаммами коронавируса, которые распространяются в Европе. При этом болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.

«Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения. Это его нормальная эволюция, так было всегда, и так будет на любой вирус. Новые штаммы более контагиозны», — сообщил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Врач считает, что необходимости в вакцинации детей до 10-12 лет против коронавируса нет. так как болезнь у них протекает зачастую в легкой или бессимптомной формах.

«Я сторонник вакцинации, но с вопросом коронавирусной инфекции я бы задумался, стоит ли детям до 10-12 лет, до пубертатного периода, делать прививку от коронавирусной инфекции, потому что она для них не опасна, в той степени как для взрослых», — отметил врач.

Вакцинация, по его словам, нужна тем людям, которые имеют высокие шансы перенести болезнь в тяжелой форме. Он отметил, что вакцинация нужна только для те детей, которые находятся в группе риска.