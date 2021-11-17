Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19

Врач-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус в эфире радио Sputnik рассказал, что делать, если вы узнали, что у вас был контакт с человеком, зараженным COVID-19. Он объяснил, что в такой ситуации все зависит от вашего иммунитета и никакие экстренные меры не помогут защититься от вируса, если заражение уже произошло.

Лучше всего оставаться дома, не контактировать с другими людьми и просто ждать. Продеус пояснил, что инкубационный период коронавируса составляет около пяти дней.

При этом в период ожидания не помогут попытки экстренно поднять иммунитет.

«Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно», — рассказал Продеус.

Врач напомнил, что самым эффективным способом защиты от вируса по-прежнему остается вакцинация.