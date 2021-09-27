Врач рассказал, что активные пожилые люди быстрее выздоравливают от COVID-19

Врач Светлана Малиновская рассказала Общественной службе новостей, что пожилые пациенты, ведущие активный образ жизни, быстрее выздоравливают от COVID-19. В пример она привела самую пожилую свою пациентку, которой 95 лет.

«Абсолютно адекватная, спортивная, она рассказывала, как два года назад в Крыму прыгала со скалы. Думаю, такой авантюризм сыграл ей в плюс при выздоровлении. Она подняла на уши все отделение, звонила и поучала внуков, что ей нужно принести и как стоит себя вести», — поделилась врач.

При этом форма болезни была тяжелая: у пациентки диагностировали поражение 80% легких.

Малиновская пояснила, что пожилых пациентов лечат по стандартной схеме с небольшими корректировками в зависимости от возраста: например, могут увеличить дозу гормонов.