Врач раскрыл сроки формирования коллективного иммунитета от ковида в России

Коллективный иммунитет от коронавируса уже почти сформировался в России. Еще два-три месяца, и антитела будут у 60% жителей страны. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский .

«В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», — приводит агентство слова собеседника.

Островский подчеркнул, что для популяризации прививочной кампании нужно снять часть юридических ограничений для клиник по требованиям к допуску к вакцинации.

«Эти требования существуют уже много лет: для того чтобы вакцинировать, клиника должна получить специальную лицензию, иметь дополнительное помещение, содержать дополнительного врача, поэтому это невозможно сделать широко», — объяснил врач.

Масштабная вакцинация началась в России в конце прошлого года во всех регионах. Сделать бесплатную прививку сейчас может любой желающий. Власти планируют привить более половины населения, без учета переболевших и детей, для достижения коллективного иммунитета. Специалисты считают, что только после этого можно будет отменить оставшиеся ковидные ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Накануне директор Центра Александр Гинцбург рассказал о старте доклинических испытаний вакцины от коронавируса в виде капель для носа.