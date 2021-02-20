Врач раскрыл, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Зачастую паническая атака по ощущениям может напоминать сердечный приступ. Человек рискует перепутать две эти патологии. Однако, отличить их между собой все-таки возможно. Врач-кардиолог Раджеш Дэйв рассказал о том, как это можно сделать, сообщило «РИА Новости».

Как во время сердечного приступа, так и во время панической атаки человек может испытывать боль в груди, учащенное сердцебиение, одышку и потоотделение. Однако если во время панической атаки данные симптомы пропадают через 20 минут, то при сердечном приступе симптомы пропадут только после оказания человеку медицинской помощи, заявил врач.

Кроме того, о возможном сердечном приступе можно догадаться за несколько дней до возникновения патологии. А случается он во время физической активности.

Панические атаки обычно провоцируют внешние факторы и отсутствие физической нагрузки. Паническая атака может случиться, например, из-за стресса.