Общество 25 апреля 2023, 12:00 Врач Раменский назвал возраст старше 65 лет опасным для управления автомобилем

Читать 360tv в

У людей старше 65 лет начинает снижаться концентрация и замедляются реакции, при таких состояниях управление автомобилем становится опасным. Об этом сообщил врач-терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, на сегодняшний день в России законом не закреплена верхняя граница возраста, при котором разрешается управлять машиной. Для безопасного вождения необходимо проходить регулярную медкомиссию, добавил врач.

Реклама

Как сообщила «Национальная служба новостей», снижение концентрации наблюдается даже у опытных водителей.