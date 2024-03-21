Общество 21 марта 2024, 16:24 Врач Рахимова: спектр вирусов парагриппа включает ларингит и конъюнктивит

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Парагрипп — заболевание, с которым чаще всего сталкиваются дети. Обычно у пациентов поражаются органы верхних и нижних дыхательных путей, однако осложнения носят легкий характер. Об этом рассказала педиатр Гузель Рахимова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, спектр вирусов парагриппа включает ларингит, конъюнктивит, пневмонию, средний отит и другие инфекции.

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Врач отметила, что инкубационный период составляет от двух до шести дней. При лихорадке, боли в ушах и других серьезных симптомах стоит обратиться к доктору. Вакцины от заболевания в настоящее время не существует, добавила специалист.