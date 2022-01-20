Врач-пульмонолог Овечкин заявил, что сигареты намного вреднее вейпов

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин выступил против инициативы о запрете продажи вейпов, поскольку считает, что вред от обычных сигарет намного больше, чем от электронных систем доставки никотина. Об этом написала Lenta.ru.

«Да, легкая доступность позволяет распространяться вейпам среди подростков, нельзя умалчивать сей факт. Но люди, которые перешли на вейпы с обычных сигарет, скорее всего, будут вынуждены вернуться к ним, а это гораздо вреднее. Сигареты вызывают рак легких, рак гортани, рак губы, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ)», — пояснил специалист.

Например, в США, по его словам, регистрируются 10-50 летальных исходов в год, но при этом вейпы никто не запрещает. В России же был зарегистрирован случай, когда 17-летнего подростка удалось вылечить. Единственный случай с летальным исходом был зарегистрирован совсем недавно, однако больше подобных трагедий не происходило.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России.