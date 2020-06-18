Врач-пульмонолог из Нижневартовска больше месяца не покидала госпиталь и умерла на рабочем месте

«Умерла Надежда Георгиевна Лунгу, пульмонолог, врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице», — рассказала глава ХМАО Наталья Комарова, в прямом эфире в Instagram.

Предположительная причина смерти женщины — это острый коронарный синдром. Она работала в госпитале полтора месяца. И за это время ни разу не покинула стены больницы. Смерть доктора подтвердил главный врач медучреждения Илья Салманов, он же рассказал, что причиной смерти действительно стал коронарный синдромом. Также главврач сказал, что женщине предлагали отдых, но она всегда отказывалась и продолжала работу.

«Женщина работоспособная, всегда брала большое количество дежурств», — поделился Салманов. Еще руководитель госпиталя отметил, что смерть врача никак не связана с коронавирусом, так как она не жаловалась на здоровье или на симптомы вируса COVID-19.

Во время пандемии в России от вируса COVYD-19 погибло 489 врачей.