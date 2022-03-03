Врач-психиатр Жесткова рассказала о способах избавления от чувства обиды

Обида способна разрушать человека изнутри, если он испытывает ее на протяжении долгого времени. Существует три эффективных способа, которые позволят оставить ее в прошлом, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, передала «Вечерняя Москва».

Первую технику она назвала «Техника пустого стула». Для ее выполнения надо поставить стул, присесть на него в свободной позе, представить напротив себя человека, который чем-то обидел. Затем следует высказать ему все, за что вы обижены на него, и представить, что он вам сказал в ответ.

«Пусть в реальной жизни этот человек, возможно, никогда перед нами не извинится. Но в последующем, когда вас будет тревожить эта обида, сразу же вспомните вот этот эпизод — как человек за нее извинился, — посоветовала психотерапевт», — сообщила психолог.

Вторая техника называется «Визуализация обиды». Для ее проделывания необходимо изобразить на бумаге, как вы представляете эту обиду. Затем ее нужно отпустить.

Также можно использовать «Метод суда», представив, что вы вместе со своим обидчиком находитесь в зале суда. Сначала выступает прокурор, который говорит о самых негативных моментах, а затем адвокат пытается прояснить ситуацию. После взгляда на ситуацию под разным углом обида обычно проходит.