Врач-психиатр Шипулина прокомментировала список самых пьющих стран

Австралия заняла первое место в списке самых пьющих стран. Там люди в среднем напиваются 27 раз в год. Средний показатель по всему миру составляет 15 раз. Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Татьяна Шипулина объяснила, почему, вопреки расхожему мнению, Россия не возглавила данный список, передало «Север-Пресс».

Специалист подчеркнула, что в последнее время в нашей стране прослеживается тенденция на снижение количества потребляемого алкоголя. По статистике, в 2011 году россияне в среднем ежегодно употребляли 18 литров спиртного. В 2018 году это количество сократилось почти вдвое — до 9,3 литра.

«Нам еще есть над чем работать. На сегодня перед нами стоит задача, чтобы как можно больше граждан прониклись принципами здорового образа жизни. Должна быть альтернатива употреблению психоактивных веществ, к коим относится алкоголь. Это спорт, активный отдых, здоровое питание, интересный досуг», — отметила Татьяна Шипулина.