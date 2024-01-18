Общество 18 января 2024, 17:15 Врач Провоторова: зеленые бананы помогают сформировать полезную микрофлору в кишечнике

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Врач Маргарита Провоторова заявила о пользе недоспелых бананов. Их можно использовать для быстрого перекуса в качестве альтернативы булочкам и снекам, отметила эксперт в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По ее словам, недозрелые плоды отлично впишутся в рацион худеющих. В зеленых бананах содержится куда больше полезного крахмала и пектина, чем в спелом фрукте, добавило «АБН24».

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Специалист также рассказала, что недоспелые бананы выполняют роль пребиотика и способствуют формированию полезной микрофлоры в кишечнике.