Врач Проценко объяснил свое желание податься в политику

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко решил заняться политикой. Свое желание он объяснил переменами, которых требует система здравоохранения.

«Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтобы теми переменами, которые требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора, что называется, „с земли“, которые видят проблемы», — рассказал Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что проблемы обсуждает целая команда врачей. Также происходит и в больницах, когда медики собирают консилиум для решения какого-либо вопроса. Всего в команде главного врача насчитывается 17 специалистов.

«У меня нет слова „я“. Медицина индивидуальной перестала быть со времен Булгакова. Я говорил о медицинских командах, о командах мультидисциплинарных. Я очень надеюсь, что нас услышат. Нас сейчас уже начали слышать», — заключил Проценко.

Денис Проценко работает главным врачом московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40». Это медицинское учреждение стало базовым ковидным госпиталем в столице.