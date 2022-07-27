Врач Проценко назвал ошибки при использовании солнцезащитного крема

Летом для защиты от солнца недостаточно просто мазаться солнцезащитным кремом с утра, нужно помнить о правилах его нанесения. Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО, кандидат медицинских наук Алексей Проценко в разговоре с Общественной службой новостей назвал распространенные ошибки при нанесении санскрина.

«Первая ошибка — нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов», — отметил врач.

Даже если на креме написано, что он водостойкий, лучше все равно обновлять его несколько раз в день, особенно после купания. Кроме того, крем недостаточно использовать только на плечах и спине — обгореть могут любые участки кожи.

«И последнее. Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Забывать про крем от солнца не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи», — заключил Проценко.