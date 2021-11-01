Врач прокомментировал сообщения о появлении в России новых штаммов коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с RT прокомментировал сообщения о проникновении в Россию штаммов коронавируса «мю» и «лямбда». Он объяснил, что вирус мутирует постоянно, и единственный способ остановить его — выработать коллективный иммунитет.

«Мутационный процесс — он непрерывен, у вирусов, у бактерий заложен во внутреннем своем генотипе, то есть предрасположенность уже есть. Непрерывно эти мутации происходят — как бусинки в калейдоскопе перепрыгивают», — сказал Жемчугов.

Происходит отбор — остаются те штаммы, которые имеют преимущество над внешней средой. Чтобы остановить распространение новых штаммов, необходимо выработать коллективный иммунитет населения. То есть, проводить массовую вакцинацию.

«Если коллективный иммунитет на планете не будет достаточен в короткое время, чтобы подавить полностью пандемию, то не исключена вероятность, что вирус произведет новые мутации», — заключил врач.