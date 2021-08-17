Врач прокомментировал идею о продаже крепкого алкоголя с 21-го года

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал идею о продаже крепкого алкоголя лицам старше 21-го года. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Россияне поддержали идею о том, чтобы повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Исследование провели на онлайн-сервисе по поиску работы SuperJob. По данным опроса, 34% респондентов поддержали эту идею, а 39% предложили вовсе запретить продажу алкоголя лицам младше 21-го года.

Исаев отметил, что подобная инициатива поспособствуют снижению употребления алкоголя среди молодежи. Он отметил, что результаты опроса не показались ему удивительными.

«Было несколько инициатив, общественными организациями предлагалось абсолютно повысить возраст и с 21 года разрешить продажу любого алкоголя. Сейчас предложение несколько смягчено. Это тот случай, когда мы не впадаем в крайности. Тотальный запрет мог бы привести к пробам контрафактного алкоголя молодыми категориями», — объяснил эксперт.