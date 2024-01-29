Общество 29 января 2024, 15:21 Врач Продеус: правильный уход за полостью рта помогает повысить иммунитет

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Иммунолог Андрей Продеус, выступая в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, назвал неочевидный способ улучшения защитных функций организма.

По словам врача, правильный уход за полостью рта помогает повысить иммунитет. Основная часть микробов обитает и размножается в зубном налете, пояснил эксперт.

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В связи с этим он посоветовал использовать утром и вечером ирригатор. Данное устройство удаляет остатки еды, что положительно влияет на дыхательную систему и способность организма противостоять болезням, добавил сайт Utro.ru.