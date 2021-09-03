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    03 сентября 2021, 15:59

    Врач предупредил об опасных антибиотиках в меде

    Полина Гребенщикова

    Недобросовестные производители меда часто добавляют большое количество антибиотиков в продукт, что может плохо сказаться на здоровье. Об этом предупредил врач Сергей Шуляк, написала Общественная служба новостей.

    Врач предупредил об опасных антибиотиках в меде

    Грешить добавлением антибиотиков могут как пасечники, так и крупные компании.

    «Поступление даже минимальных доз антибиотиков ведет к тому, что организм человека быстрее привыкает к антибиотикам, а бактериальная флора становится устойчивой к ним», — сказал врач.

    Употребление такого меда может привести к антибиотикорезистентности, что сделает неэффективным лечение от различных заболеваний, добавила Pravda.Ru.