Врач предупредил об опасных антибиотиках в меде

Недобросовестные производители меда часто добавляют большое количество антибиотиков в продукт, что может плохо сказаться на здоровье. Об этом предупредил врач Сергей Шуляк, написала Общественная служба новостей.

Грешить добавлением антибиотиков могут как пасечники, так и крупные компании.

«Поступление даже минимальных доз антибиотиков ведет к тому, что организм человека быстрее привыкает к антибиотикам, а бактериальная флора становится устойчивой к ним», — сказал врач.

Употребление такого меда может привести к антибиотикорезистентности, что сделает неэффективным лечение от различных заболеваний, добавила Pravda.Ru.