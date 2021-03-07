Врач предупредил об опасности остывшего кофе

В любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. И если с черным кофе за пару часов ничего не произойдет, то кофе с добавлением молока или сливок лучше надолго не оставлять.

«Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час», — объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

Черный кофе может храниться дольше. Но лучше все-таки, когда напиток остыл, убрать его в холодильник.

Любые готовые блюда после приготовления при комнатной температуре хранятся до двух часов, после этого их нужно убирать в холодное место. Дианова напомнила золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.

Именно свежесваренный кофе, напомнила врач, оказывает на человека определенный психологический эффект. Это происходит благодаря характерным аромату и вкусу.

А вот во время колебания атмосферного давления увлекаться кофе не стоит, особенно метеозависимым людям. То же самое касается крепкого черного или зеленого чая. Напитки с кофеином еще больше раскачивают этот маятник. Вместо этого лучше выпить травяные чаи или напиток из имбиря с лимоном. Также нужно отказаться от алкоголя.