Врач предупредил об опасности есть больше двух мороженых в неделю

Взрослый человек не должен съедать больше двух порций мороженого в неделю. Злоупотребление этим десертом может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и другие заболевания.

«Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи», — рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Врач отметил, что к мороженому нужно относиться как к достаточно опасному продукту. Оно может вызвать воспаление задней стенки глотки или небных миндалин, ангину и другие заболевания. Людям с хроническим фарингитом и хроническим тонзиллитом, которые находятся в стадии обострения, его вообще есть нельзя.

Если съесть мороженое все же хочется, Зайцев рекомендовал запивать его горячим чаем. Он сравнил этот прием с контрастным душем для тела. Сочетание горячего и холодного будет тренировать слизистую оболочку задней стенки глотки и небных миндалин.

Есть мороженое нужно медленно, чтобы не переохлаждать зубы и десны и не провоцировать неврит тройничного нерва.

Зайцев посоветовал отдавать предпочтение фруктовому льду, а не пломбиру. Он лучше тает, потому что в нем нет сливок. Кроме того, фруктовый лед содержит меньше калорий и вредных пищевых добавок.

Детям врач посоветовал давать мороженое с четырех лет, причем половину стандартной порции.

До этого возраста у ребенка еще цветут аденоиды, находятся в стадии становления. Если мы будем выхолаживать небные миндалины и аденоидную ткань, будет плохо Владимир Зайцев.

Кроме того, детям нужно давать мороженое на блюдце, чтобы оно было немного подтаявшим.