Врач предупредил о риске возникновения рака от арбузов

Бахчевые культуры — арбузы и дыни — могут подкармливать азотистыми удобрениями для быстрого созревания. В итоге эти ягоды могут нанести серьезный удар по здоровью человека, даже спровоцировать рак, рассказала «360» врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

«Азотистые удобрения сами по себе, может быть, и не так вредны, но когда эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, то они преобразуются во вредные соединения. В частности, как раз нитраты могут вызывать онкологические заболевания», — предупредила специалист.

Иногда содержащиеся в полосатых ягодах нитраты могут совершить такое превращение даже в ЖКТ, а прямо в самом арбузе. Такое может произойти, если его хранят неправильно.

«Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобин. Потом это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — добавила Ермоленкова.

Также нитраты могут вызывать отравления и поэтому, как подчеркнула врач, нельзя сказать, что арбуз — это совсем безопасный продукт.

Как понять, что арбуз нитратоопасен

Характерным признаком нитратов в мякоти арбуза будут желтые прожилки или белесые уплотнения по типу ваты, объяснила Ермоленкова. Это — характерные признаки того, что плод подкармливали.

«Еще один признак — слишком яркий красный цвет мякоти и чересчур глянцевая поверхность плода. Это тоже говорит о том, что продукт содержит нитраты», — пояснил диетолог.

По ее словам, определить, что арбуз чист можно по желтому пятну у него на кожуре. Оно говорит о том, что арбуз лежал и зрел сам. Неровная форма плода тоже говорит в пользу его натуральности.

Ермоленкова добавила, что содержание нитратов в российских овощах и фруктах нормировано техническим регламентом ЕС. В арбузах минимальная допустимая норма нитратов 60 микрограммов на килограмм.

Обычному потребителю тоже можно проверить этот показатель с помощью специального нитратомерами. Но такие приборы есть не у всех, поэтому как минимум при покупке арбуза можно попросить у продавцов документы, свидетельствующие о безопасности этого продукта, посоветовала доктор.