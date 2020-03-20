Врач предупредил о более опасных пандемиях в будущем. О коронавирусе и не вспомнят

Современный коронавирус не так опасен для человека, как эпидемии чумы для предков. Однако в природе затаились вирусы, которые более опасны для мира и могут вызвать пандемию. Такое заявление сделал военный врач Алексей Водовозов.

«Пандемия коронавируса не первая, первой я бы назвал возвращение H1N1 — свиного гриппа. Это была „тренировка“, и не особенно на это среагировали», — рассказал Водовозов РИА «Новости».

По его словам, специалисты давно бьют тревогу из-за осваивания человечеством новых ареалов. Там есть животные с вирусами, которые могут распространяться и на людей. По мнению эксперта, мир столкнется с этим в ближайшем будущем. Происходящее с вирусом 2019-nCoV врач назвал «тренировочной» пандемией.

Водовозов отметил, что у нового коронавируса относительно слабые «тактико-технические характеристики». Он подчеркнул, что китайский вирус опаснее гриппа, но все же он не так силен. Ведь многие люди выздоравливают.

«Но этот вирус мог прийти к нам с другими свойствами, допустим, со смертностью в 90%. Это была бы другая ситуация, а мир был бы к ней не готов», — объяснил собеседник агентства.

Военный врач напомнил о Юстиниановой чуме (541-750 годы), которая уничтожила до 40% европейского населения. Черная смерть (1346–1353 годы) подкосила 60% людей из Европы.

По его словам, в природе есть возбудители со смертоносными характеристиками. Если эти вирусы придут, то человек будет бессилен, резюмировал эксперт.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 244 тысяч человек, умерли более 10 тысяч, выздоровели свыше 88 тысяч. Подробнее о том, что происходит с COVID-19 в России и мире, — в большом материале «360».