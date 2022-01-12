Врач предсказал «падение» штамма коронавируса «омикрон» к концу текущего года

Штамм коронавируса «омикрон» станет доминировать по всей планете, а потом, уже до конца текущего года, переживет «падение». С таким мнением после анализа ситуации в прошлом году выступил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Он отметил, что так произошло в 2021 году со штаммом «дельта», и вполне вероятно, что тот же сценарий будет происходить и с новым вариантом вируса.

«Если мы проанализируем 2021 год, то это было восхождение и падение „дельты“. Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение „омикрона“», — сказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Однако врач отметил, что пока еще рано говорить, к каким последствиям могут привести такие волны в распространении вируса. И тем более рано прогнозировать, какой именно патоген придет на смену новому варианту вируса.

Также Водовозов отметил, что волны вируса не означают полного исчезновения «омикрона» к концу текущего года. Особенно это касается тех стран, где мало привитых жителей — там штамм вируса будет эволюционировать. Врач подчеркнул, что на африканском континенте пока привито только около восьми процентов населения. Именно на таких территориях, отметил Водовозов, вирус и продолжит развиваться.