Врач предостерег от покупки поддельных справок о вакцинации против коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал сайту kp.ru, как определить покупателя поддельной справки о вакцинации против коронавируса.

«Что же касается липовых сертификатов о прививках, то тут однозначно: спрос рождает предложения», — заметил Тимаков.

По его словам, если многие руководители вузов и работодатели грозят увольнением, пренебрегая законом о добровольной вакцинации, то люди пойдут покупать поддельные справки о вакцинации. И тем сам они подвергнут себя риску попасть под уголовную статью.

«А определить подделку очень легко! Если введут все эти ковид-паспорта, они будут в электронной базе. Ведь в них каждый раз потребуется вносить обновленные данные на каждого человека — не только о прививках, но и тестах на антитела», — обратил внимание собеседник издания.