Врач предложила альтернативу сокращению рабочего дня в жару

Роспотребнадзор предложил сокращать рабочий день в сильную жару на один час. Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с News.ru прокомментировала это решение.

По словам медика, более удачным решением было бы введение «сиесты», то есть, перерыва посередине рабочего дня, как это заведено в жарких странах. Она отметила, что такой перерыв можно было бы организовать в самое жаркое время — с 12.00 до 16.00.

«Как вы понимаете, жара и зной не длятся один час. В помещении становится жарко в зависимости от того, как расположены окна, какой характер помещения. Поэтому я думаю, что час, конечно, облегчит ситуацию работникам, но не решит проблему коренным образом. Разумнее все-таки установить часы сиесты в самое жаркое время в помещениях, где нет кондиционирования. Это опасно не только для самих работников, но и, если мы говорим о магазинах, офисах, то есть опасность и для посетителей», — пояснила Романенко.