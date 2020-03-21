Врач предложил отправить пожилых россиян на время пандемии на дачи

Пожилые люди входят в группу риска во время эпидемии коронавируса. Чтобы уберечь бабушек и дедушек от заразы, их стоит отправить за город и временно не привозить к ним внуков.

«Можно снять дачу или какое-нибудь другое удаленное от мегаполиса и оживленных транспортных магистралей жилье для пожилых людей. Следует также подумать о доставке им продуктов», — заявил Nation News врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Он добавил, что на время пандемии стоит ограничить общение пожилых людей с внуками. Дети для коронавируса практически неуязвимы, но зато являются отличными переносчиками инфекции.

Италия стала сейчас эпицентром заражения 2019-nСоV, потому что в стране живут более 7% людей, которым за 80 лет. С возрастом иммунитет человека теряет свои защитные функции и не может активно бороться с вирусами.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились уже 290 тысяч человек. От COVID-19 умерли почти 12 тысяч человек. В России медики зафиксировали 306 случаев заражения. Из-за пандемии во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности: границы закрыты, самолеты не летают, люди массово самоизолируются.