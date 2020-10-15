Врач посоветовала пользоваться безртутными градусниками
Врач-терапевт Ольга Кошубина рассказала радио Sputnik, какими термометрами лучше всего измерять температуру.
Кошубина порекомендовала не пользоваться ртутными градусниками. По ее мнению, никакая точность не оправдывает его опасности.
«Есть безртутные градусники. Они практически такие же точные, выглядят точно так же, тоже стеклянные», — обратила внимание специалист.
По ее словам, их недостаток заключается в том, что они медленно измеряют температуру. Отмечается, что лучшим градусником считается электронный, который надо доставать через одну-две минуты после звукового сигнала.
«У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая», — добавила врач.