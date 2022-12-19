Общество 19 декабря 2022, 16:48 Врач посоветовал россиянам не ходить на корпоратив из-за вспышки гриппа

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Наступает пора новогодних корпоративов, когда люди могут наконец-то расслабиться и получше узнать своих коллег. Однако в период распространения гриппа стоит отказаться от посещения мероприятия, сообщил врач Николай Малышев в интервью с Lenta.ru.

По словам специалиста, на мероприятии невозможно соблюдать все меры безопасности и сохранять социальную дистанцию.

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Малышев отметил, что в период высокой заболеваемости гриппом каждый сам для себя решает, посещать корпоратив или же воздержаться.

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