Врач посоветовал отложить смартфон перед сном

Засыпать с гаджетами — плохая привычка, их нужно отложить минимум за полчаса до сна. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

«Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — советует эксперт.

При пробуждении ночью врач не рекомендует тянуться за телефоном, чтобы посмотреть на часы. Поскольку это возбуждает нервную систему.

Также собеседник скептически относится к фитнес-браслетам, которые определяют фазы сна. По его словам, эти приборы «демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной».

В реальности для того, чтобы проанализировать сон, нужно использовать множество датчиков. И золотым стандартом в этом случае является полисомнография.

Для профилактики бессонницы специалист советует перестать пить кофе по вечерам, не заниматься перед сном силовыми упражнениями и отложить все электронные устройства взрослым за полчаса до сна, а детям — минимум за час.