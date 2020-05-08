Врач посоветовал носить весной запасные маски

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски», — сказал врач. По его мнению, дальнейшее использование мокрых изделий может навредить здоровью.

Можно, конечно, и высушить маску — но только если она из марли или ткани. При этом изделие следует обязательно прогладить утюгом — стирка не всегда может убить инфекции. Одноразовые маски после использования можно только выбросить, их нет смысла сушить и стирать вновь, заявил Жемчугов.

О введении масочного режима ранее заявили власти Московской области. С 12 мая ношение защитных изделий в общественных местах будет обязательным. Позже Москва так же присоединилась к такому режиму.

Помимо аптек, маски, респираторы и перчатки будут продавать в киосках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах региона.