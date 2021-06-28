Врач посоветовал не загорать в течение месяца после вакцинации

Около месяца после вакцинации от коронавируса лучше воздержаться от долгого пребывания на солнце и загара. Воспаление от ультрафиолетового излучения может ухудшить реакцию на прививку.

«Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», — рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев.

Он отметил, что от солнечных ванн лучше отказаться на три недели после первой прививки и две недели — после второй. В это время происходит выработка антител. Он отметил, что перед поездкой на море или на дачу лучше привиться заранее.

Но если человек прошел вакцинацию перед отдыхом, то стоит следовать нескольким правилам: избегать прямых солнечных лучей, меньше находиться на улице днем, пляж посещать с 06:00 до 10:00 и после 17:00. В поездку стоит запастись антигистаминными препаратами.