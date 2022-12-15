Общество 15 декабря 2022, 18:44 Врач порекомендовала сладости, которые можно положить ребенку в новогодний подарок Врач Елена Соломатина: лучше всего положить в подарок пастилу и мармелад

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Каждый родитель хочет порадовать своего ребенка и подарить не только красивый, но и безопасный сладкий подарок к Новому году. О сладостях, которые можно положить в подарок, рассказала врач Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, лучшими и самыми безвредными сладостями являются пастила и мармелад. В них не содержится большого количества вредных компонентов, как, например, в вафлях.

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Также не стоит класть в подарок и горький шоколад, так как в нем содержится много вредного для детского организма кофеина.

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