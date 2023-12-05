Общество 05 декабря 2023, 15:46 Врач Попова посоветовала избегать однообразного рациона во время Рождественского поста

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Диетолог и нутрициолог Юлия Попова рассказала, как составить правильное меню в период Рождественского поста. Важно избегать однообразия продуктов, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Она посоветовала не ограничивать рацион картошкой и квашеной капустой. Такой подход может оказать негативное влияние на организм.

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По словам врача, также необходимо восполнять дефицит животного белка растительным и не забывать про блюда, содержащие витамины группы B.