05 декабря 2023, 15:46
Врач Попова посоветовала избегать однообразного рациона во время Рождественского поста
Диетолог и нутрициолог Юлия Попова рассказала, как составить правильное меню в период Рождественского поста. Важно избегать однообразия продуктов, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Она посоветовала не ограничивать рацион картошкой и квашеной капустой. Такой подход может оказать негативное влияние на организм.
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По словам врача, также необходимо восполнять дефицит животного белка растительным и не забывать про блюда, содержащие витамины группы B.
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