Общество 21 ноября 2023, 11:43 Врач Попова: храп может указывать на синдром остановки дыхания во сне

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Отоларинголог и гомеопат Светлана Попова рассказала об опасности храпа. Такое состояние может сигнализировать о синдроме обструктивного апноэ — остановке дыхания во сне, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, данная патология способна вызвать инфаркт, нарушить мозговое кровообращение и повысить артериальное давление. Еще одним последствием эксперт назвала внезапную смерть во сне.

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Попова объяснила, что храп провоцируют употребление алкоголя, курение и прием некоторых препаратов, например противосудорожных.