Общество 26 июня 2023, 23:29 Врач Поликарпов рассказал, как избавиться от негативных последствий употребления алкоголя Врач Поликарпов посоветовал не лечить похмелье рассолом

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Использовать рассол для лечения похмелья — не лучшая идея. Таким мнением поделился психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам врача, для лечения похмелья лучше выбирать сорбенты. Также при похмелье стоит плотно позавтракать, например, супом. Утром стоит сохранять покой. Таким образом детоксикация пройдет намного быстрее, написал сайт kp.ru.

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«Лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом научно не обосновано. Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», — рассказал врач.