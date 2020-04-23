Врач показал палату реанимации в Москве. Там очень много молодых больных COVID-19

Главный врач московской больницы № 15, где сейчас лечатся пациенты с коронавирусом, записал видео из реанимации. По его словам, к ним поступает много молодых людей в тяжелом состоянии.

«В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — объявил главный врач больницы Валерий Вечорко на видео из палаты реанимации.

Вечорко рассказал, что особенно много пациентов в возрасте 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии.

Врач напомнил, что избежать заражения коронавирусом можно, соблюдая режим самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов нужно сразу же обратиться к врачу. Вечорко призвал прекратить лишние контакты, тогда получится избежать и тяжелого состояния, и попадания в реанимацию.

«Тем самым, вы сохраните жизнь и себе, и своим близким», — заключил главный врач больницы.

В Москве, по информации на 23 апреля, почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе столицы объявили, что в последние дни стало расти число госпитализаций.

В Москве и Подмосковье обязательный карантин сейчас распространяется на пациентов не только с коронавирусом, но и с признаками ОРВИ.