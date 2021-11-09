Врач показал, как выглядят пораженные коронавирусом легкие

Главный врач Нижневартовской областной клинической больницы показал снимки легких, пораженных коронавирусом. Для наглядности он продемонстрировал пораженные на 100% легкие и орган дыхания после выздоровления от ковида.

Источник фото: Telegram-канал радиостанции «Муксун ФМ»

«Мы смотрим [на первом снимке] 100% поражение от ковид. То есть нет никаких затемнений, это значит, что воздуха в них нет. <…> Это (на втором фото — прим. ред.) то, что происходит после излечения от ковида. Где-то примерно 70-80% [поражения легких]. Это склеротические изменения в легких, и эта ткань никогда не восстановится», — приводит сайт радиостанции слова врача.

Он уверил, что при полном поражении легких выжить невозможно.

Ситуация с коронавирусом резко обострилась в России в начале сентября. Во всех регионах страны начали вводить новые ковидные ограничения. С тех пор медики постоянно фиксируют рекорды по суточной заболеваемости и смертности. Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 1211 человек. Это максимум за всю пандемию.