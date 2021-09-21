Врач пояснил, зачем хирурги включают музыку во время операций

Многие хирурги во время проведения сложных операций включают музыкальные композиции. Главный врач больницы имени Жадкевича и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников объяснил такую привычку напряжением. Интервью со специалистом опубликовало радио «Комсомольская правда».

Как сообщает медик, некоторые операции проходят в протяжении длительное время. Работу хирурга можно сравнить с работой ювелира: ему приходится несколько часов стоять со скальпелем и делать точные надрезы. В такой напряженной ситуации музыка помогает расслабиться, а другим, наоборот, сконцентрироваться.

«Когда операции идут по девять часов… Они девять часов стоят, они сшивают нерв к нерву, сосудик к сосудику, сухожилие к сухожилию. Я вообще не понимаю, как они это делают», — сообщил Мясников.

Он добавил, что у такой категории врачей, вероятнее всего, имеется большой мочевой пузырь и очень крепкие нервы.

Ранее, в беседе в Ura.ru врач Мясников назвал вызывающие тяжелые болезни лекарства. По его словам, препараты «Зантак» и «Редуксин», которые запрещены во многих странах из-за риска возникновения рака, по-прежнему продаются в России.