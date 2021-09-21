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    21 сентября 2021, 10:37

    Врач пояснил, зачем хирурги включают музыку во время операций

    Оксана Лавнюженко

    Многие хирурги во время проведения сложных операций включают музыкальные композиции. Главный врач больницы имени Жадкевича и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников объяснил такую привычку напряжением. Интервью со специалистом опубликовало радио «Комсомольская правда».

    Врач пояснил, зачем хирурги включают музыку во время операций

    Как сообщает медик, некоторые операции проходят в протяжении длительное время. Работу хирурга можно сравнить с работой ювелира: ему приходится несколько часов стоять со скальпелем и делать точные надрезы. В такой напряженной ситуации музыка помогает расслабиться, а другим, наоборот, сконцентрироваться.

    «Когда операции идут по девять часов… Они девять часов стоят, они сшивают нерв к нерву, сосудик к сосудику, сухожилие к сухожилию. Я вообще не понимаю, как они это делают», — сообщил Мясников.

    Он добавил, что у такой категории врачей, вероятнее всего, имеется большой мочевой пузырь и очень крепкие нервы.

    Ранее, в беседе в Ura.ru врач Мясников назвал вызывающие тяжелые болезни лекарства. По его словам, препараты «Зантак» и «Редуксин», которые запрещены во многих странах из-за риска возникновения рака, по-прежнему продаются в России.