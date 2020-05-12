Врач пояснил, как маска и перчатки «работают» в комплекте во время пандемии

Маску и перчатки необходимо носить одновременно. Именно комплект этих средств индивидуальной защиты максимально эффективно оградит от коронавируса.

«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями. Кроме того, чисто психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками», — рассказал «Российской газете» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Собеседник особо подчеркнул, что маски и перчатки сегодня необходимы, так как у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Сами того не подозревая, люди могут заразить окружающих.

Тяжельников напомнил, что одноразовую маску можно носить всего два часа, после чего ее необходимо сразу выбросить. Повторное использование может привести к заражению. Перчатки могут быть как нитриловыми, так и хлопковыми. Срок службы нитриловых перчаток два часа, а хлопковые можно не снимать весть день.

С 12 мая в Москве и Подмосковье ввели масочный режим. В столице необходимо носить еще и перчатки. 11 мая президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая, однако он оставил губернаторам регионов все полномочия. Власти на местах будут самостоятельно принимать решения об ослаблении ограничений.