Общество 18 января 2024, 12:33 Врач Погосян призвала не хранить салаты с заправкой больше 12 часов

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Срок хранения салата значительно снижается при добавлении любого соуса. Уже через 12 часов употребление блюда способно вызвать отравление. Об этом сообщила гастроэнтеролог Виктория Погосян в беседе с «Газетой.ru».

Врач отметила, что салаты без заправки можно оставить не более чем на 18 часов при температуре от +2 до +6 градусов. По ее словам, при смешивании продуктов с майонезом, маслом или соевым соусом срок уменьшается до 12 часов, добавил сайт kp.ru.