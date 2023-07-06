Общество 06 июля 2023, 08:44 Врач подтвердила, что среди контрактников в ВСУ есть наркозависимые Врач Дихтярь: в ВСУ брали людей с наркотической зависимостью на контрактную службу РИА «Новости»

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Бойцов с наркотической зависимостью действительно брали на контрактную службу в националистические батальоны и в ВСУ. Об этом заявила врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь в комментарии РИА «Новости».

«В областной картотеке есть достаточное количество документации, в которой отмечаются случаи наркотической зависимости, как среди служащих ВСУ, так и среди военнослужащих добровольческих батальонов, в том числе и „Азова“*», — сказала она.

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Дихтярь добавила, что некоторые бойцы ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Они из-за этого не проходили срочную службу, а потом сразу поступали на контрактную.

По ее словам, были случаи, когда военных доставляли в больницы с психозами. Они происходили из-за приема наркотических препаратов. Врач заявила, что достать наркотик в частях для таких людей не было проблемой. Одни приходили на службу уже с наркозависимостью, другие пробовали запрещенные препараты в первый раз там.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.