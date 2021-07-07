Врач поддержал рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с осами

Осиный укус может вызвать анафилактический шок у людей, страдающих аллергией. В связи с этим, в Роспотребнадзоре порекомендовали уничтожать осиные гнезда сразу же после их обнаружения. Также в ведомстве советуют устанавливать в жилых помещениях сетки и ловушки для насекомых. Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева поддержала эти рекомендации, сообщило РИА ФАН.

Врач также отметила, что для людей, которые не страдают от аллергии, насекомые не представляют опасности.

Ярцева рассказала, что самым опасным местом укуса осы является область рта и слизистые. Сразу же после укуса необходимо выпить антигистаминный препарат, чтобы избежать отека.

Если же у человека имеется аллергия, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Врачи должны сделать гормональный укол. А до их приезда можно приложить на область укуса что-нибудь холодное, отметила специалист.

Кроме всего прочего, не стоит впадать в панику. Врач порекомендовала воспользоваться советами Роспотребнадзора: использовать средства защиты, а также чаще проверять помещения на наличие осиных гнезд.